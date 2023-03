Poldi Pezzoli, apertura anche in pausa pranzo

Da lunedì 6 marzo il Museo Poldi Pezzoli di Milano riapre dalle 13 alle 14, con orario continuato dalle 10 fino alle 18.

“L’iniziativa è un primo passo necessario per accogliere nuovamente tutti i visitatori, per dare un segno di ripresa e per celebrare la collezione con racconti dedicati – dichiara Alessandra Quarto, direttore del Poldi Pezzoli – Il museo deve diventare anima della città a cui è stato donato da Gian Giacomo Poldi Pezzoli, trasformandosi in una vera e propria agorà del dialogo, dove si racconti la storia rivolgendosi a tutti i pubblici favorendo il dialogo con l’eccezionale raccolta di opere che conserva. Il museo accoglierà, sia chi lo scopre per la prima volta sia chi vorrà cogliere questa occasione per riscoprire la sua opera preferita, concedendosi un momento di pausa tra la bellezza”