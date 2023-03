Ubriaco sgasa al massimo, in fiamme la sua auto e le due vicine

Un uomo ubriaco ha causato l’incendio della vettura sulla quale si trovava, fermo, e quello di altre due auto posteggiate vicine. Salvato dalla Polizia, è stato portato in ospedale in codice verde e trattenuto in osservazione al San Raffaele per gli esiti dell’abuso alcolico. L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Milano, dove intorno alle 4 un 35enne peruviano, che si trovava in stato di ebbrezza all’interno della sua auto posteggiata in via Cesana, in zona Cimiano, ha acceso il motore e ha cominciato a sgasare mantenendolo al massimo dei giri per così tanto tempo da provocare un incendio. Le fiamme si sono estese e lui, incapace di alzarsi, è stato messo in salvo dagli agenti di una Volante che passavano. Le fiamme però, prima che arrivassero i Vigili del fuoco a spegnerle, si sono estese oltre che a tutta la sua Ford Focus anche a due auto parcheggiate a fianco, una Citroen C1 e una Renault Clio. L’uomo è stato multato per disturbo della quiete pubblica e probabilmente verrà denunciato per danneggiamento colposo quando i proprietari delle vetture coinvolte sporgeranno querela.