Pregiudicati e risse, chiuso per 15 giorni un bar sui Navigli

Licenza sospesa per il Different Lounge Bar" in Via Giosuè Borsi a Milano. Diversi gli interventi della Polizia, numerose le denunce di altri clienti per furti all'interno del locale e dei residenti per i disagi provocati dai frequentatori.

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del “Different Lounge Bar”, in Via Giosuè Borsi, angolo Alzaia Naviglio Pavese a Milano. Questa mattina, gli agenti del Commissariato di Porta Ticinese hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività in quanto, lo scorso gennaio, è risultato luogo frequentato da persone con precedenti penali e di polizia; in particolare alcuni dei soggetti identificati risultavano colpiti dalla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Lo scorso dicembre, i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di una lite all’esterno del bar. Non trovarono le persone coinvolte ma tracce di sangue nel locale. Inoltre lo stesso Commissariato risulta depositario di numerose denunce sporte dai clienti del bar, i quali hanno subito furti di borse e portafogli. Il locale è stato anche oggetto di numerosi esposti fatti dai cittadini residenti nella zona. Il Different Lounge Bar, nel 2021, è stato già destinatario di una sospensione della licenza per problematiche inerenti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. (ITALPRESS).