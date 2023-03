ROMA (ITALPRESS) – Sulla guerra in Ucraina l’Italia “condivide con l’India l’auspicio che Nuova Delhi possa, in qualità di presidente del G20, svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale, verso una pace giusta, faremo tutto quello che è possibile nel sostenere l’India e dimostrare la nostra amicizia”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Nuova Delhi dopo l’incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi.

“Abbiamo deciso di annunciare l’adesione dell’Italia all’Indo-Pacific Oceans Initiative, perchè crediamo che in un contesto internazionale basato sul rispetto delle regole e la sovranità, sia fondamentale la stabilità e la visione di un Indo Pacifico aperto e rispettoso della sovranità e della integrità delle nazioni”, ha aggiunto.

“Ci sono tra Italia e India molte similitudini, siamo due penisole, due culture millenarie, due nazioni che si sono battute per la loro indipendenza, per la loro libertà, credo ci siano molti elementi di vicinanza nella nostra visione, c’è molto materiale sul quale lavorare insieme a partire da alcuni settori sui quali vorremmo rafforzare la nostra cooperazione – ha sottolineato Meloni -, penso al tema della difesa, penso al tema della sicurezza energetica e su questo l’India si pone grandi obiettivi”.

“Le nostre relazioni sono estremamente solide, penso innanzitutto al tema dell’eccellente collaborazione commerciale – ha spiegato il premier -. Nell’interscambio commerciale abbiamo raggiunto la cifra record di 15 miliardi di euro, ma siamo convinti che si possa fare di più”.

– foto Agenziafotogramma.it –

