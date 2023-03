“Ho accoltellato mio marito”, arrestata per tentato omicidio

“Ho accoltellato al petto mio marito”. La telefonata è arrivata al 112 e i carabinieri sono arrivati subito sul posto, in un appartamento di Lesmo (Mb). Hanno trovato l’uomo sul divano, con una profonda lesione al centro del torace. Nonostante l’importante ferita, per cui dopo le prime medicazioni è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza, l’uomo, 76 anni , è riuscito a dare informazioni utili ai carabinieri. Ha raccontato che la moglie, a seguito di una discussione, dopo aver bevuto parecchio, senza preavviso e con un gesto d’impeto inaspettato,ha afferrato un coltello da cucina e glielo ha infilzato con decisione al centro del petto. È stato proprio l’uomo a indicare ai militari l’arma del delitto,un coltello appoggiato dalla donna, 34 anni, sul tavolo della cucina, ancora intriso di sangue. La donna è stata portatain caserma e sottoposta all’alcoltest: è risultata positiva, con un tasso di 2,07 g/l, ben oltre il limite consentito. I carabinieri hanno quindi arrestato la donna, di origini Keniane, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del marito. Lui è in ospedale, in condizioni stabili. I medici hanno escluso il pericolo di vita.