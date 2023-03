Arrestato a Milano uno svizzero ricercato per omicidio dalle autorità francesi

La Polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 55 anni, ricercato dalle autorità francesi per omicidio. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano lo hanno fermato ieri per un controllo mentre si trovava nella Stazione Centrale di Milano, in procinto di prendere un convoglio diretto in Francia. Da accertamenti è emerso che il 55enne doveva espiare una pena di 20 anni di carcere per un omicidio volontario commesso 26 anni fa in Francia. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà decidere in merito alla sua estradizione.