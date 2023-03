Novecento chilometri in più di percorrenza con 113 prove speciali attraverso i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria, 30 per cento in più di equipaggi iscritti e, per la prima volta, Milano sarà punto di partenza e di arrivo della manifestazione, trasformando così il percorso da lineare in circolare, una novità sostanziale sia dal punto di vista sportivo che logistico che porterà a quattro i giorni di competizione effettivi. Sono questi i caratteri essenziali della XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo che si terrà dal 23 al 26 marzo 2023. L’evento si riconferma protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport ed è stato presentato oggi nella sede milanese del club automobilistico nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato il presidente Geronimo La Russa e gli organizzatori. “La Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è stata confermata come prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, che come ogni anno ha in programma manifestazioni ricche di fascino – ha spiegato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano – Il successo e il seguito delle ultime edizioni hanno convinto gli organizzatori ad allungare di un giorno la corsa più antica d’Italia e come Automobile Club Milano siamo orgogliosi di ospitare sia la sua partenza che il suo arrivo, offrendo ai milanesi la possibilità di ammirare le auto partecipanti che costituiscono un patrimonio incommensurabile di storia e cultura”.

