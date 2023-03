Campionato di matematica a squadre alla Bicocca

Più di 130 studenti provenienti da scuole milanesi e di Monza-Brianza, divisi in squadre di 7 componenti per uno stesso istituto, si confronteranno su problemi di matematica e strategia da risolvere in 2 ore.

Più di 130 studenti provenienti da scuole milanesi e di Monza-Brianza, divisi in squadre di 7 componenti per uno stesso istituto, si confronteranno su un testo di 21 problemi di matematica e strategia da risolvere in 2 ore. Sono i concorrenti della Gara a Squadre locale dei Campionati della matematica 2023, che si svolgerà venerdì 3 marzo, dalle ore 14.45, per la prima volta all’Università di Milano-Bicocca (Aula 08/b, Edificio U2 “Quantum”, piazza della Scienza 3, Milano). Una gara, giunta alla quinta edizione e che torna finalmente in presenza, dopo l’interruzione nel 2020 e le due edizioni successive svolte in streaming, a causa della pandemia. A organizzarla è il dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Ateneo milanese. La competizione, solitamente seguita anche da un pubblico di accompagnatori e tifosi, vedrà i concorrenti impegnarsi nella risoluzione dei problemi, guadagnando o perdendo punti a seconda della correttezza della soluzione. Al termine della gara, verranno proclamate e premiate le prime tre squadre classificate. In palio anche l’accesso alla Semifinale nazionale dei Campionati della matematica a squadre, che si terrà a inizio maggio a Cesenatico.

Università di Milano- Bicocca

Venerdì 3 marzo 2023, ore 14.45

Aula 08/b, Edificio U2 “Quantum”

Piazza della Scienza 3 – Milano