Tre nuovi ‘smart locker’ e sette box sono stati installati dal Sistema Bibliotecario di Milano in diverse aree della città, individuate in collaborazione con i Municipi 1, 3, 4, 5 e 8.

I tre “locker” già installati permettono di ritirare in autonomia i libri prenotati tramite il catalogo online, anche oltre gli orari di apertura delle biblioteche. Nei locker è anche possibile restituire qualsiasi tipo di documento ammesso al prestito a domicilio: cd, dvd, audiolibri, videogiochi, riviste.

I nuovi locker sono disponibili presso la Biblioteca Gallaratese, all’interno del Centro Commerciale Bonola (lunedì-sabato 8-20.30; domenica e festivi 8.30-20) e presso la Biblioteca Accursio, all’esterno dell’edificio del Centro Civico, sempre disponibile h24.

A breve ne saranno installati altri sei in diverse zone della città.

Sono poi in corso di attivazione sette box di restituzione presso le biblioteche Accursio, Chiesa Rossa, Dergano-Bovisa, Gallaratese, Oglio, Parco Sempione e Tibaldi. Nei box è possibile restituire i propri prestiti anche al di fuori degli orari di apertura della biblioteca.

Anche la Biblioteca nel metrò, situata nel mezzanino della stazione MM di Porta Venezia, si è rinnovata ampliando il catalogo del materiale disponibile al prestito, che ora offre, oltre alle ultime novità editoriali, anche audiolibri, fumetti e dvd. Da oggi è possibile prelevare fino a quattro oggetti alla volta, uno a scelta per ciascuna tipologia.

“La tecnologia ha il potere di aprire nuovi orizzonti nel mondo della cultura e della conoscenza, consentendo di avvicinare sempre più le persone alla lettura. Smart library, locker e box rappresentano soluzioni innovative che, grazie al potenziale della tecnologia, rendono la lettura più facilmente accessibile a tutti e a tutte – dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi –. Grazie a queste soluzioni, le biblioteche continuano l’importante lavoro per diffondere i servizi bibliotecari tra cittadini e cittadine, intercettandoli nei loro percorsi quotidiani, senza limiti di orario e di distanza. L’installazione dei locker e dei box rappresenta un passo avanti verso il futuro delle biblioteche, dove la tecnologia si fonde con la cultura per creare nuove forme di fruizione e di apprendimento”.

L’installazione dei locker e dei box è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Lombardia e alla collaborazione dei Municipi 1, 3, 4, 5, 8. In particolare, l’installazione del locker di Gallaratese è stata effettuata in accordo con Massimiliano Di Miceli, Direttore Centro Commerciale Bonola, che ospita il locker.