ROMA (ITALPRESS) – “Penso che sia uno scenario molto interessante. Ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima”. Lo dice la premier Giorgia Meloni a “Cinque minuti” di Bruno Vespa. “Sono pronta al confronto”, aggiunge.

In merito al naufragio a Crotone “voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente. Dopo di che credo quello che è accaduto dimostra quello che diciamo da sempre, tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c’è anche quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong. Ricordo che quella tratta non è coperta dalle organizzazioni non governative e questo dimostra che il punto è che più gente parte più gente rischia di morire”. “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve un’Europa che agisca in fretta” ha aggiunto “ed è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all’ultima riunione del Consiglio europeo”.

