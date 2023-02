“Le verità nascoste del delitto Attanasio”, un libro inchiesta sull’omicidio dell’ambasciatore

Nel secondo anniversario dell’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio nella Repubblica Democratica del Congo, è in libreria “LE VERITÀ NASCOSTE DEL DELITTO ATTANASIO”, l’inchiesta di Antonella Napoli, giornalista e scrittrice, direttrice della rivista “Focus on Africa”. Il libro ricostruisce tutte le fasi dell’agguato in cui persero la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

Oltre ad aver acquisito tutti gli atti dell’indagine giudiziaria della Procura del Tribunale di Roma, Antonella Napoli, che conosceva bene Attanasio, ha raccolto testimonianze sul posto trascorrendo un lungo periodo in Congo (dove è poi tornata il 31 gennaio con Papa Francesco, come giornalista accreditata al viaggio apostolico del Pontefice in Congo e Sud Sudan). Esiste una certezza: il 22 febbraio 2021 l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo vennero assassinati. Esistono dei piani di sicurezza minuziosamente studiati e approvati: oggi è possibile calcolare il rischio dei pericoli di una missione, e dunque, se necessario, evitarla. Cosa che non è avvenuta per l’operazione del World Food Programme del 22 febbraio 2021.

Questo libro analizza il perché non sia stato fatto abbastanza per evitare un evento così cruento. “Le verità nascoste del delitto Attanasio” è un viaggio a ritroso sulle tracce di fatti realmente avvenuti, affrontato con caparbietà dall’autrice che conosceva l’ambasciatore Attanasio e questo le ha dato maggior forza per mettersi a lavoro, chiedendo giustizia, andando fino in fondo nella ricerca della verità, anche con una campagna lanciata dalla rivista da lei diretta, Focus on Africa,# veritaperlucavittorioemustapha .

Ascolta l’intervista all’autrice