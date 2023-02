De Chirico (FI): “Ennesimo guasto su Atm, servizio scadente”

“Lunedì mattina caldo per i milanesi e i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici e in particolare la M2. Linea bloccata da Famagosta per l’ennesimo guasto tecnico. Guasto che si aggiunge a quello di ieri sulla M1 tra Sesto FS e Sesto Marelli e a quello di sabato sera con la M2 ferma tra Assago Forum e Famagosta. Con la pioggia e il freddo non un bell’inizio di settimana. Purtroppo il servizio è sempre più scadente e ridotto a causa del taglio delle corse, messo in atto sia in superficie che nelle metropolitane, per l’incapacità aziendale nel reperire personale per i salari “da fame” che offre agli ipotetici nuovi assunti e per gli adeguamenti inesistenti ai contratti in corso. L’amministrazione green del PD chiede ai milanesi di utilizzare il trasporto pubblico, ma non è in grado di investire nella manutenzione ai mezzi, di garantire la sicurezza a bordo e nelle stazioni, ma è brava solo ad aumentare le tariffe per un servizio sempre più scadente”. Lo dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.