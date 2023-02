Siccità, Fontana: “Meloni sensibile sul tema, presto tavolo nazionale”

“Sicuramente sul tema della siccità la premier Meloni è molto sensibile, mi sembra che abbia già convocato un tavolo settimana prossima. Il tavolo sarà con tutti gli attori a livello nazionale per affrontare in modo organico il problema, legato sia all’immediata problematica sia alla predisposizione di un piano che recuperi l’acqua che si perde”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia. Ai giornalisti chiesto se la deviazione dell’acqua dei Navigli, come avvenuto l’estate scorsa, potrà essere una delle possibili soluzioni, il presidente ha risposto: “Vediamo, possibile. Certamente bisognerà cercare di risparmiare e utilizzare ogni goccia d’acqua”.