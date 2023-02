Meteo, domenica torna l’inverno

Il campo di alta pressione sull’Italia si sta lentamente indebolendo ma è ancora in grado di tenere a distanza i sistemi nuvolosi. Fino a sabato pomeriggio -affermano i meteorologi di Meteo Expert– non sono previsti cambiamenti significativi dello stato del tempo sul nostro Paese dove non mancheranno le nuvole, ma saranno accompagnate da poche e brevi precipitazioni. Le temperature resteranno miti ed anzi subiranno un ulteriore rialzo per l’intensificarsi dei venti meridionali.

Dalla sera di sabato la circolazione atmosferica subirà un significativo cambiamento con l’arrivo di una prima perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione che tenderà ad approfondirsi fra il Ligure e l’alto Tirreno; questo sistema nuvoloso sarà responsabile di un peggioramento su gran parte del Paese con il ritorno delle precipitazioni, soprattutto in Emilia Romagna e in generale sulle regioni tirreniche. Nel frattempo un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si addosserà alle Alpi e le valicherà nella giornata di domenica convogliando aria molto fredda di origine artica sulle regioni settentrionali. La combinazione di questi due eventi darà luogo non solo alle prime precipitazioni di rilievo dopo molto tempo al Nord-Ovest, ma anche a nevicate che, dalla seconda parte di domenica, potranno interessare anche le aree di pianura dell’Emilia Romagna e collinari di Piemonte e alta Lombardia, con accumuli importanti entro martedì soprattutto sull’Appennino settentrionale tra Emilia Romagna e Toscana.

Molte nuvole al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, maggiori aperture nel resto del Paese. Nel corso della giornata possibili locali piogge sulla Liguria centro-orientale, isolate pioviggini su Piemonte orientale, Lombardia occidentale e Friuli. Nel primo mattino locali nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale fino alle coste dell’alto Adriatico e nelle valli interne del Centro. In serata locali piogge sulla pianura lombarda, Friuli Venezia Giulia, Liguria di levate, Toscana, Romagna e nord delle Marche. Temperature minime sempre ben al di sopra dello zero; massime stazionarie o in leggero aumento e sempre relativamente miti. Venti di Scirocco in moderato rinforzo sul Ligure, sul settore occidentale del Tirreno, sulle Isole e fra lo Ionio e il basso Adriatico; in prevalenza deboli altrove. Mari: localmente mossi i mari occidentali, in prevalenza poco mossi gli altri.

PREVISIONI PER DOMANI, SABATO 25 FEBBRAIO

In Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali nuvolosità variabile, con ampie schiarite in giornata sul Nord-Ovest; al Sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato, con nubi in moderato aumento nella seconda parte del giorno. Al mattino possibili piogge sul nord delle Marche, nel pomeriggio deboli piogge isolate in Sardegna e sulla Toscana. Nel corso della sera aumenterà la probabilità di piogge anche sull’estremo Nord-Est e sull’Emilia Romagna. Temperature massime in lieve calo in Sardegna, minime e massime in rialzo altrove. Venti per lo più deboli in Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali; moderati meridionali al Sud e in Sicilia, con rinforzi sul mare Ionio e sul Salento. Mari: da mossi a molto mossi i mari meridionali; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMENICA 26 FEBBRAIO

Cielo nuvoloso sulla maggior parte delle regioni, con ampie schiarite nell’estremo Nord-Est, soprattutto sulle Alpi, e maggiore variabilità sulle regioni meridionali. Precipitazioni diffuse sull’Emilia Romagna centro-orientale, sulle Marche, sul Piemonte occidentale; sparse sulle regioni tirreniche peninsulari, Abruzzo, sul Salento, isolate in Sardegna e Sicilia occidentale. Nel corso del giorno si assisterà ad un brusco abbassamento del limite delle nevicate al Nord e i fiocchi potranno scendere fino a basse quote sull’Appennino emiliano, romagnolo, sul Piemonte occidentale e nell’entroterra ligure. Temperature in calo, particolarmente sensibile sulle regioni settentrionali. Giornata ventosa quasi ovunque, con forte Bora sull’area dell’alto mare Adriatico, intensi venti occidentali sui mari attorno alla Sardegna, forte Scirocco sul canale d’Otranto. Dal pomeriggio si intensifica il Grecale sulla Toscana e in Liguria. Mari: poco mosso l’Adriatico centrale, molto mossi tutti gli altri, fino ad agitati l’Adriatico settentrionale, il mare ed il canale di Sardegna.