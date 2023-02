“Strisce pedonali umane”, il flash mob degli ambientalisti

“Abbiamo fatto le ciclabili umane e ora faremo le strisce pedonali umane. Perché è tempo di rendere le nostre strade veramente sicure e vivibili”. Lo dicono i genitori Anti Smog che hanno organizzato un flashmob per domenica prossima 26 febbraio ai Bastioni di Porta Volta. “Il flash-mob strisce pedonali umane è organizzato in tutta Italia, e qui a Milano noi di #cittadellepersone scenderemo in strada per chiedere al comune di proteggere l’utenza debole, a partire da chi si muove a piedi e si trova spesso ad attraversare la strada senza il dovuto rispetto da parte di chi è alla guida di un’automobile e rischiando anche dei seri incidenti” spiegano gli organizzatori.

“Con il flash mob avremo anche l’occasione di promuovere la proposta di trasformare Milano in ‘Città 30′ entro il 1 gennaio 2024, approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 9 gennaio e che ora deve essere sviluppata in un vero e proprio piano dal Sindaco e dalla Giunta dI Milano”.

L’iniziativa fa parte della campagna #Città30subito.

Lappuntamento è per domenica 26 febbraio alle ai Bastioni di Porta Volta 7. I partecipanti si disporranno nei pressi dell’attraversamento e quando una persona a piedi dovrà attraversare formeranno una fila indiana a ridosso della strisce pedonali per proteggere ed aiutare i pedoni che si troveranno ad attraversare in quel tratto di strada.

La Campagna #Città30Subito è promossa da Legambiente, FIAB, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, ANCMA, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO.

A Milano la manifestazione è promossa da Fiab Ciclobby Milano e da Legambici – Legambiente per la ciclabilità. Aderiscono Cittadini per l’aria Onlus, Genitori Antismog, Sai che puoi.