Attanasio, il ricordo di Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, nel secondo anniversario della loro uccisione in Congo. “Nel secondo anniversario della tragica uccisione dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, desidero esprimere sentimenti di partecipe vicinanza al dolore delle loro famiglie. La Repubblica Italiana conserva la memoria del sacrificio loro e di tutti coloro che hanno generosamente dato la vita nel servire le Istituzioni. Nel loro ricordo prosegue l’impegno italiano in Africa per la promozione dei valori di solidarietà e convivenza pacifica tra i popoli”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione.

La città di Limbiate, dove Attanasio è cresciuto e dove vivono i suoi genitori, oggi ricorda l’ambasciatore con una serie di iniziative. Questa mattina c’è stato un incontro a teatro con gli studenti delle scuole limbiatesi. I ragazzi hanno poi partecipato alla marcia “Per non dimenticare” , dal teatro a Villa Attanasio (già Rasini-Medolago), dove è stata svelata la targa di intitolazione della villa. In serata, alle 21 presso la Chiesa di San Giorgio in via Piave, si terrà laSanta Messa celebrata dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini.