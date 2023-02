Mongolfiera senza gas, atterraggio d’emergenza a Sondrio

Momenti di paura per l’equipaggio svizzero di una mongolfiera proveniente dal Liechtenstein e diretta a Brescia che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza durante il sorvolo delle montagne della Valtellina a causa della mancanza di propano, che garantisce la spinta del pallone aerostatico. È accaduto nella mattinata a Castello dell’Acqua (Sondrio), in località Piazzola. L’atterraggio è avvenuto senza conseguenze per i cinque occupanti, tutti residenti in Svizzera, ma il telo della mongolfiera si è incastrato tra alcuni rami di una pianta ed è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio per liberarlo. La seconda mongolfiera che viaggiava sulla stessa tratta ha invece raggiunto Brescia senza alcun problema.