La caldaia si blocca, anziano trova marijuana in un’intercapedine del condominio

Accortosi di un guasto alla caldaia, ha raggiunto il locale caldaia per capire l’origine del problema. Nel sotterraneo del palazzo, da qualche giorno, si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione così l’86enne ha aperto un’intercapedine, trovando una busta in plastica trasparente con dentro della droga. E’ successo domenica sera in un condominio di Muggiò (Mb). L’anziano ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri che si sono resi subito conto che la busta conteneva marijuana. Prima di lasciare il condominio gli stessi carabinieri si sono accorti che la caldaia per qualche motivo era spenta e una volta riaccesa hanno fatto rientrare a casa l’86enne, tranquillizzandolo e ringraziandolo per averli chiamati. Il locale caldaia della palazzina di quattro piani è accessibile a tutti e sprovvisto di porta e sono in corso accertamenti per potere risalire a chi ha nascosto la droga in quel sottoscala.