Nove auto in fiamme nella notte nel Milanese

Nove autovetture sono andate distrutte o parzialmente carbonizzate, nella notte tra domenica e lunedì, in un incendio divampato a Passirana di Rho, alle porte di Milano. Le fiamme, secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco, sono nate da una o più vetture parcheggiate, intorno alle 4.30. Per le operazioni di spegnimento sono state necessarie due autobotti dei pompieri.

Le vetture si trovavano in un parcheggio, in strada, non tutte adiacenti, e per questo al momento non si esclude la presenza di più focolai, che indicherebbe una possibile azione dolosa.