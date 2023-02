Smascherate due imprese operanti nel settore edilizio, coinvolte in un’articolata frode finalizzata alla cessione di fittizi crediti d’imposta per lavori mai eseguiti. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Milano. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro. I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. vbo/gtr