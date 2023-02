Monza, arrestato 20enne autore di una rapina su un treno

Gli agenti della Polfer di Monza hanno notificato un ordine di custodia cautelare ad un cittadino italiano, a seguito di una rapina aggravata. I fatti risalgono ai primi di novembre quando il 20enne ha rapinato un viaggiatore a bordo di un treno a Sesto San Giovanni, minacciandolo con un coltello e facendosi consegnare una bicicletta ed una carta di credito per poi, sceso nella stazione di Monza, provare a fare degli acquisti in un negozio senza riuscirvi. I poliziotti, in servizio nella stazione di Monza, hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo e, al termine di una laboriosa indagine, sono risaliti alla sua identità, richiedendo al Gip l’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti del soggetto, giovanissimo ma già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati. Il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta emettendo un’ordinanza di custodia cautelare che è stata notificata all’indagato direttamente presso la casa circondariale di San Vittore, dove si trova attualmente detenuto per altro reato.