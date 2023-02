“Cucina con Ruben”, le migliori ricette della tradizione giudadico-romana

L’autore, Ruben Bondì, è uno dei maggiori esperti di cucina kosher in Italia, ha sparso profumi squisiti per la Capitale e non solo, facendo diventare la sua terrazza culinaria la più famosa del web. Il libro è una fusione di gusti e culture che ci fanno scoprire usanze ricche di storia e profumi.

Quando la tradizione romana incontra quella giudaica, allora “quello che bolle in pentola” è

tutt’altro che scontato. Lo sa bene il balcone di Ruben Bondì, uno dei maggiori esperti di cucina kosher in Italia, che ha sparso profumi squisiti per la Capitale e non solo, facendo diventare la sua terrazza culinaria la più famosa del web. Basta poco, o quasi: un fornello da campeggio, una padella e tanta fantasia unita alla tipica convivialità romanesca. Dal carciofo alla giudia al baccalà in carrozza fino alla cheesecake al cocco, mango e lime, passando per la haraimi e per il risotto al burro acido, fondo di triglia e olive disidratate: “Cucina con Ruben” (ed Cairo) è una raccolta di gustose e originali ricette della sua tradizione familiare ebraico-romanesca, dei suoi viaggi in Medio Oriente e della sua esperienza come chef gourmet per stupirsi e stupire attraverso una fusione di gusti e culture che vi faranno scoprire usanze ricche di storia e profumi. Con Ruben, il menu non è mai banale.

RUBEN BONDI’ durante la quarantena dovuta al Covid ha deciso di mettere in pratica la sua passione iniziando a cucinare sul balcone di casa con un fornelletto da campeggio, filmando tutto e pubblicandolo sui social. L’idea si è poi evoluta nel chiedere ai vicini e ai condomini cosa volessero mangiare e così è nato il format che ha fatto incredibilmente aumentare il numero dei like e dei follower sui suoi profili TikTok, Instagram e YouTube e che lo ha condotto a diventare volto fisso nell’ultima edizione di Detto Fatto su Rai 2. È stato premiato come miglior food influencer agli Inda Awards e invitato a rappresentare l’Italia alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo a Nuova Deli.

