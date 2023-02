Elezioni, Gallera fuori dal consiglio regionale

L'ex assessore al welfare Gallera è il primo dei non eletti per Forza Italia. L'unica possibilità per entrare in consiglio regionale è che Comazzi, primo eletto, venga nominato assessore.

Tra i grandi esclusi dal Consiglio regionale in Lombardia rischia di esserci l’esponente di Forza Italia Giulio Gallera, assessore al Welfare durante la pandemia. Al momento, infatti, risulta secondo per preferenze a Milano e provincia (con 5.670 voti contro gli 11.667 del 2018) dietro al capogruppo uscente Gianluca Comazzi e dunque non eletto. L’unica possibilità per Gallera di tornare in Consiglio regionale è che Comazzi venga nominato assessore. Tra le fila della Lega resta fuori Alan Rizzi, assessore alla Casa passato recentemente da Forza Italia alla Lega così come, e la consigliera regionale Deborah Giovanati, ferma a 2.089 preferenze. Niente da fare nemmeno per l’assessore uscente all’Ambiente Raffaele Cattaneo, l’ex presidente del Consiglio regionale candidato per Noi moderati. A Monza per la Lega passa il ‘salviniano’ Alessandro Corbetta, mentre resta fuori il consigliere regionale Andrea Monti. Su Milano esclusi dal Consiglio anche Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa/Radicali terzo per preferenze nella civica di Pierfrancesco Majorino (e quindi primo dei non eletti) e il consigliere comunale Mauro Orso.