Moratti, spazio per costruire nuova proposta

“Sono convinta che in futuro ci sarà spazio per ricostruire con una proposta politica nuova, che, come sempre, partirà dalla Lombardia. In democrazia si vince mettendosi in gioco anche con posizioni scomode se si crede in un cambiamento. Ringrazio tutti i candidati della mia lista e, naturalmente, anche del Terzo Polo, presenti in tutta la regione in una campagna fatta di serietà, competenza e proposte concrete. Ringrazio anche tutti gli elettori e le elettrici”. Così la candidata del Terzo Polo alle regionali lombarde, Letizia Moratti, durante una conferenza stampa all’Hotel Cavalieri, commentando la sconfitta elettorale.