Alla stessa ora nel 2018 era al 20,3% ma si votava in un solo giorno.

Alle ore 12 nei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l’affluenza è all’8,54%, rispetto al 19,09% delle precedenti elezioni, quando però si votata in una sola giornata. Secondo i dati del Viminale, in Lombardia (1.504 comuni su 1.504) l’affluenza è del 9,26% (nel 2018 aveva votato il 20,30%). Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 7,49% (17,35% precedente). I seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 23, mentre domani dalle 7 alle 15.

(ITALPRESS).