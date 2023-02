Scarsa affluenza alle urne per le regionali in Lombardia. I seggi chiudono alle 23 e riaprono lunedì dalle 7 alle 15.

Forte calo dell’affluenza alle urne, anche se, a differenza della scorsa tornata, questa volta si vota in due due giorni e c’è tempo fino a lunedì alle 15. Ad ogni modo in Lombardia alle 19, per le elezioni regionali, si e’ recato alle urne il 27,1% degli aventi diritto. Lo rende noto il sito del Viminale. I seggi chiudono alle 23 e riaprono domani alle 7.