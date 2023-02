Guasto a passaggio livello, giovani vandalizzano treno fermo

Cinque adolescenti stamattina, all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, innervositi dal blocco per oltre mezz’ora del treno Pavia-Cremona per un guasto al passaggio a livello sulla ex statale Codognese al confine con Somaglia, hanno preso il martelletto per a rottura dei vetri in emergenza e hanno spaccato 8 finestrini del convoglio oltre a rovinare 2 porte. Il tutto davanti agli altri viaggiatori atterriti. Dopo il raid vandalico, sono scappati. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polfer che hanno proceduto con alcune identificazioni oltre a constatare i danni. Sono in corso indagini per cercare di identificare il gruppo.