Sicurezza, intensificati i controlli di polizia nelle stazioni della Brianza

Proseguono i controlli di polizia nelle stazioni ferroviarie di Seregno, Cesano Maderno, Seveso ed Arcore (Monza e Brianza), nelle fasce orarie pomeridiane di maggiore affluenza soprattutto di gruppi di giovani. Controlli che negli ultimi giorni hanno interessato anche le aree adiacenti agli scali ferroviari e le fermate dei bus. Sono state identificate 329 persone (78 delle quali comprese tra i 14 e i 18 anni), di cui 35 con precedenti di polizia per reati predatori, per spaccio di sostanze stupefacenti e altro. Sono stati inoltre controllati due esercizi commerciali ed elevate alcune sanzioni per violazioni del codice della strada. Analoghi servizi – comunica la Questura di Monza – continueranno nei prossimi giorni presso le stazioni ferroviarie di Arcore e Seregno. Il lavoro delle forze dell’ordine nelle stazioni della Brianza è stato intensificato in particolare dopo il grave episodio del ragazzino spinto sotto un treno alla stazione di Seregno da un coetaneo per una ragazza contesa. Il 15 enne era caduto tra la banchina e un binario e solo per miracolo non era finito sotto le ruote del convoglio.