In cima ai desideri del turismo all’aria aperta c’è il glamping, il campeggio di lusso. È il primo dato emerso al Salone dell’Accoglienza Hospitality a Riva del Garda, dove la federazione Faita-Federcamping sottolinea il ruolo crescente dell’outdoor nel panorama turistico. In Italia sono oltre 2 mila le strutture tra campeggi e villaggi turistici, per un milione e 350 mila posti letto.

fsc/gsl