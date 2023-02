“Salvini che spiega a Mattarella come affrontare la Costituzione è veramente l’ultima scena a cui avrei mai immaginato di assistere. Salvini taccia, faccia il suo lavoro che da ministro mi pare stia facendo molto poco, soprattutto per lo sviluppo di queste comunità. E stia buono lì che fa già abbastanza danni”. Così il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino a margine di un incontro, a Milano. xh7/vbo/gtr