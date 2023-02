Sala e Salvini al cantiere della M4: il 30 giugno inaugurazione della Linate-San Babila

Your browser does not support the video tag.

“La buona notizia di oggi è che tutto sta andando bene, abbiamo fatto anche un viaggio di prova da Dateo a qui e abbiamo un obiettivo che abbiamo concordato col ministro: cercare di arrivare al 30 giugno con l’inaugurazione. Poi se dovessero esserci contrattempi, li vedremo più avanti. Noi ci siamo dati un obiettivo: aprire al 30 giugno sarebbe una bella cosa”. Lo ha confermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in corso Europa, a margine di un sopralluogo nei cantieri della M4 di San Babila e Tricolore, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Abbiamo visto lo stato di avanzamento dei lavori e ci ha molto soddisfatto – ha aggiunto – Obiettivamente, vedendo da giù, si capisce la difficoltà operativa e comunque lavorare a meno 25 metri è una complessità”. Conferme anche per quanto riguarda i tempi della tratta ovest della linea: “Pensiamo di chiudere per l’anno successivo”, cioè il 2024, “e direi che anche quello va bene”. “I dati di utilizzo della prima tratta della M4 sono molto buoni, meglio del previsto” ha annunciato il sindaco Sala. “Siamo intorno ai 6 mila passeggeri al giorno sulla tratta Linate-Dateo – ha precisato Renato Aliberti, amministratore delegato di M4 Spa – Sono le prime rilevazioni che abbiamo fatto, ma contiamo che utenti aumentino”. “Se ai cittadini, in una località come Milano, dai l’occasione di usare il trasporto pubblico lo scelgono – ha aggiunto il sindaco – è chiaro che noi andremo avanti per cercare di cambiare la logica del traffico, e se riusciamo a dare un’alternativa tutto torna”. “Bisogna – ha concluso Sala – che tutti insieme convinciamo i cittadini del fatto che usare i mezzi pubblici, compresa la metropolitana, non è rischioso”.