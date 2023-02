Dal 9 febbraio al 16 luglio alla Galleria d’Italia di Torino c’è Déplacé∙e∙s, la prima mostra personale in Italia di JR, artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Partito dalla banlieue parigina più di vent’anni fa, JR ha portato la sua arte in tutto il mondo.

