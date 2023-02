Sala, dal Governo disinteresse incomprensibile per Milano

Il sindaco di Milano lo ha ribadito: al Comune servono 50 milioni di euro da parte dello Stato per evitare tagli ai servizi. Il tutto a fronte di un contributo allo Stato, in termini di tasse, che è pari a 19 miliardi e 200 milioni, secondo dati dell’Agenzia delle Entrate relativi al 2019. “19 miliardi e 200 milioni di imposta che arriva da Milano è una cosa incredibile”, spiega durante una conferenza stampa al Palazzo delle Stelline, parlando delle difficoltà del Comune legate al bilancio. “Ma che intenzioni ha questo governo? Ha intenzione di valorizzare il nostro territorio? A volte, vedendo i primi passi di questo governo, mi viene da pensare che questo governo premi gli amici e gli amici degli amici e chi amico non è, in maniera presunta, come Milano, viene guardato con disinteresse. Ma non voglio arrivare a questa conclusione – aggiunge – per il mio ruolo e il mio rigore mentale non me la prendo con questo governo perchè è di destra, mi sono fatto sentire anche da governi in cui c’erano i miei, ma adesso il livello di disinteresse che leggo rispetto a Milano è incomprensibile”. “Questo governo e questo paese – attacca – si rendono conto di quanto è la contribuzione che da Milano nasce, quindi dall’impegno e dallo sforzo della comunità milanese? E come si può immaginare di rilanciare questo paese se non partendo da chi ha strutture più forti, è in grado di produrre redditi e di aiutare gli altri? Io non mi sto lamentando del fatto che tutte queste tasse vadano a Roma, sto solo dando una dimensione per dire: ma veramente dobbiamo essere qui a discutere dei 50 milioni che ci servirebbero per chiudere meglio il bilancio?”. “Giorgia Meloni l’ho sollecitata un paio di volte a considerare l’opportunità di venire a Milano e di toccare con mano la situazione, al momento non l’ha programmato ma speriamo che lo faccia perché credo che i milanesi cominceranno a risentirsi un po’ di questa situazione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante una conferenza stampa al Palazzo delle Stelline, parlando delle difficoltà del Comune legate al bilancio. “Cè un disinteresse che non comprendo nei confronti di Milano e mi chiedo se abbiano voglia di interessarsi solo dei loro amici, questo dubbio mi sta venendo”. E comunque, sempre rispetto al tema dei conti e delle casse comunali, “io penso che siano tanti i sindaci che si stanno lamentando”.