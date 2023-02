Moratti: “Molti elettori di Forza Italia voteranno per me”

Letizia Moratti candidata civica sostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della Regione commenta l'articolo di Repubblica che riporta una confidenza di Berlusconi "Fosse per me in Lombardia voterei Moratti" . "Ringrazio Berlusconi perchè ha fatto emergere un fatto innegabile: i cittadini moderati non si riconoscono in questa destra" .

“Ringrazio Berlusconi perchè ha fatto emergere un fatto innegabile: i cittadini moderati liberali e riformisti non si riconoscono e non trovano rappresentanza in questa destra”. Letizia Moratti, candidata civica alle elezioni regionali sostenuta dal Terzo Polo, commenta ai nostri microfoni l’articolo pubblicato oggi da Repubblica che riporta una confidenza di Berlusconi. “Fosse per me in Lombardia voterei Moratti” avrebbe detto il leader di Forza Italia. “Sono certa – ha aggiunto Moratti – che molti elettori di Forza Italia voteranno per me. E penso anche che dalla Lombardia nasca un laboratorio politico di respiro nazionale per un nuovo centro”