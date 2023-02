Conte, in Lombardia la sanità ha mostrato la sua fragilità durante il Covid

Giuseppe Conte inizia il tour elettorale in Lombardia in vista delle regionali di domenica e lunedì. “La sanità è una delle questioni più importanti, a noi sta molto a cuore soprattutto perché la Lombardia ha dimostrato di avere grandi eccellenze nel campo sanitario ma di essere anche fragile soprattutto nel momento della pandemia”. Così il leader del M5s dopo aver visitato una Casa di Comunità a Monza. “Oggi – ha aggiunto Conte – inizia il mio tour per richiamare l’attenzione dei lombardi sulla necessità di avere un’altra Lombardia e di voltare pagina”. Con lui c’erano anche i consiglieri regionali Massimo De Rosa e Marco Fumagalli, quest’ultimo capolista M5s nella lista di Monza: “Abbiamo deciso di far venire qui Conte come prima tappa per far vedere come sia emblematica la situazione della sanità lombarda – ha spiegato Fumagalli – questo è un edificio storico in cui hanno messo l’etichetta di Casa di Comunità”. Ma dentro “ci sono i vecchi poli ambulatori in una struttura tra l’altro fatiscente”. Il Movimento 5 Stelle sostiene la candidatura di Pierfrancesco Majorino alle regionali della Lombardia.