Strade sicure, in centinaia al presidio in piazzale Loreto

Centinaia di persone hanno manifestato sabato pomeriggio in piazzale Loreto a Milano per chiedere più sicurezza sulle strade, dopo l’ennesimo incidente mortale avvenuto in settimana, costato la vita ad una donna di 38 anni investita da un tir mentre era in sella alla sua bicicletta. “La strada è di tutti a partire dal più fragile” hanno detto gli organizzatori del movimento Sai Che Puoi. “Questo è il mondo che vogliamo ma questa non è la città che abbiamo oggi. Da ultimo ce lo ricorda la morte di una donna di 38 anni, investita e uccisa da un camionista l’1 febbraio in piazzale Loreto, a Milano. Per questo scendiamo subito in strada in ricordo di tutte le vittime della strada morte a piedi, in bici, in auto. Lo facciamo per chiedere a gran voce al Comune di Milano strade più sicure: città a 30 km/h, limitazioni e requisiti di sicurezza per i mezzi pesanti e strade scolastiche davanti a ogni scuola, per iniziare”. 2Le nostre richieste sono già realtà in molte città italiane ed europee. Rispetto all’incidente di mercoledì scorso, per esempio, a Londra sono in vigore restrizioni e dispositivi di sicurezza obbligatoria per i veicoli pesanti che devono attraversare la città”