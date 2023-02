“Pallido come un vampiro”, una storia sulla diversità

“Pallido come un vampiro” (Ed Paoline) è un libro per bambini, ma non solo. E’ stato scritto in occasione della Giornata dei calzini spaiati, che si è celebrata venerdì scorso. L’autore Marco Dazzani racconta la storia di Milo.

Quando Milo entra in classe, tutti notano la sua particolarità: ha la pelle chiarissima, i capelli quasi bianchi e non può esporsi al sole. Ma il suo compagno Edo è convinto che lui sia un vampiro, perciò cerca di smascherarlo anche attraverso scherzi pesanti. In realtà poi si scopre che Milo semplicemente è albino, ma questo non impedisce a Edo e ad altri compagni, tranne pochi, di isolarlo perché diverso. Fino al punto di fondare un club in cui il solo escluso è Milo. Lui però gioca d’astuzia e fa capire ai compagni che in realtà tutti sono diversi e, per questo motivo, uguali.

Un divertente racconto per parlare ai bambini tra i 7 e i 9 anni di temi importanti come la diversità, la malattia, il bullismo in classe, l’inclusione. Il libro fa parte della collana Il parco delle storie, utilizza un font ad Alta Leggibilità e contiene, in quarta di copertina, un QRcode per scaricare proposte di attività didattiche.

Ad impreziosire ulteriormente il libro, a conclusione della storia è presente un testo curato Da Albinit APS (associazione di supporto a persone con albinismo), in cui si spiega in sintesi ai ragazzi cos’è l’albinismo. Infine, un secondo QRCode consente di scaricare contenuti utili per genitori, educatori e insegnanti. Le illustrazioni fumettistiche presenti nel libro sono opera di Erika De Pieri.

Ascolta l’intervista all’autore