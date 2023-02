Roby Facchinetti rapinato nella sua casa di Bergamo

Roby Facchinetti è stato rapinato nella sua casa di Bergamo. E’successo domenica sera: lo scrive oggi il Corriere della Sera. Apochi giorni dalla reunion dei Pooh per la prima serata del festival di Sanremo, il cantante, 78 anni, voce e tastierista della band, domenica sera ha subìto nella sua villa una rapina da tre banditi che, pistole in mano, si sono fatti consegnare gioielli, orologi e altri valori e sono fuggiti. Il cantante si trovava nella sua abitazione con la moglie e il figlio. Tre malviventi a volto coperto e armati di pistola sono entrati in casa e lo hanno minacciato. Hanno portato via gioielli e oggetti di valore per poi scappare. Il bottino non è ancora stato quantificato. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Bergamo.