“E’ necessario mettere un punto fermo e aprire una riflessione che possa portare a una programmazione adeguata rispetto alle esigenze di cui ha fortemente bisogno il nostro Paese e il Mezzogiorno in modo particolare”. Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in un videomessaggio proiettato nel corso di un evento sul Pnrr a Palermo.

fsc/gsl (Fonte video: Confartigianato)