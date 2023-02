Cospito, nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame

Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da 106 giorni contro il 41bis, non ha voluto sottoporsi alla prevista visita psichiatrica nel carcere di Opera, dove è stato trasferito nei giorni scorsi. Ripete, a chi ha avuto modo di incontrarlo nelle scorse ore, che non ha “alcuna intenzione” di interrompere la sua forma di protesta. Cospito ha fatto sapere ha fatto pervenire al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria una dichiarazione nella quale esprime la sua volontà perché non si proceda con l’alimentazione forzata, nel caso in cui le sue condizioni peggiorassero . Nel carcere di Opera è arrivata questa mattina la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi per far visita a Cospito.