Il naso è l’elemento cardine del volto, responsabile più di tutti dell’armonia complessiva. Non a caso, la rinoplastica è tra gli interventi di chirurgia plastica più eseguiti. Ma non ci sono solo gli interventi chirurgici. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall’italpress, Francesco Klinger, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, con il quale ha parlato di rinofiller.

