Ragazza di 20 anni trovata morta in università a Milano

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta nella sede dello Iulm, in via Carlo Bo. La ragazza era impiccata in bagno.

Una ragazza di 20 anni è stata trovata morta questa mattina all’università Iulm di Milano. Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm, i soccorritori del 118, e i carabinieri. Il corpo della ragazza è stato trovato impiccato in un bagno. Dai primi esami degli investigatori risultano elementi che fanno propendere per un suicidio. Sul posto i carabinieri per le indagini. La ragazza è stata trovata da un custode, stamattina alle 6.45.

La giovane ha lasciato un biglietto in cui manifestava l’intenzione di suicidarsi. Lo scritto è stato trovato sul posto e acquisito dai carabinieri. La giovane è stata identificata: aveva 20 anni, era di origini sudamericane e risiedeva a Milano. Nel biglietto, tra le parole usate, c’è un profondo senso di fallimento, negli studi e nella vita.

Secondo i primi accertamenti medico-legali la morte della giovane risale a molte ore prima del ritrovamento, presumibilmente a ieri sera. La studentessa non dormiva nell’ateneo ed è quindi probabile che si sia fermata oltre l’orario già nella serata di ieri. Secondo quanto si è appreso, dopo aver lasciato un biglietto in cui saluta parenti e amici, definendo la sua vita un fallimento, si sarebbe recata nel bagno, dove si è impiccata.

*notizia aggiornata alle 11.55