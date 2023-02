Donna in bici uccisa da un camion a Milano

Una donna di 38 anni è morta nel pomeriggio investita da un mezzo pesante in viale Brianza, all’altezza di piazzale Loreto a Milano. Da una prima ricostruzione della Polizia locale di Milano, il mezzo pesante e la vittima in bicicletta provenivano entrambi da viale Monza ed erano arrivati in piazzale Loreto. E’ stato all’incrocio con viale Brianza che il camion avrebbe svoltato a destra per immettersi in viale Brianza mentre la donna in bicicletta probabilmente stava andando dritta ed è stata investita dal camion. La 38enne non ha avuto scampo. La dinamica è in fase di indagine da parte degli agenti della Polizia locale anche con l’acquisizione delle immagini delle telecamere in zona.