Scippano anziana che finisce in terapia intensiva, arrestati

Arrestati due uomini, un 47enne e un 22enne residenti nel campo nomadi di Limbiate (Mb) accusati di furto aggravato, indebito utilizzo di carta bancomat e lesioni. Secondo la Polizia hanno aggredito e derubato lo scorso 13 dicembre al centro commerciale Cremona Po una 80enne che stava caricando le borse della spesa nel baule dell’auto. L’anziana è stata scaraventata a terra e scippata della borsa che teneva a tracolla con dentro soldi, bancomat, smartphone e chiavi di casa. La vittima è rimasta sotto shock nella sua auto per sei ore, paralizzata da una cardiomiopatia da forte stress emotivo (la cosiddetta sindrome da Tako-Tsubo). E’ stata poi ricoverata in terapia Intensiva e in cardiologia. Per arrivare agli arresti sono state decisive le immagini del circuito di videosorveglianza del centro commerciale. Quindi sono state seguite le tracce dei prelievi eseguiti con il bancomat della vittima, della vendita dei gioielli, di un rifornimento di benzina e di alcuni acquisti in un outlet di Limbiate.