Moratti: “Fontana sfugge al confronto, è uno sfregio alla democrazia”

“Fontana annulla tutte le presenze a confronti in tv, per par condicio nemmeno altri candidati possono andarci. Uno sfregio alla democrazia, un insulto ai lombardi.

Attilio, continui a fuggire, dove sono le tue proposte?”. Lo chiede al governatore uscente Attilio Fontana, la candidata con la lista Moratti Presidente e il sostegno del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in un video postato sul suo profilo Twitter.

LA REPLICA

“Credo che la vergogna sia quello che dice lei, io sto cercando di spiegare pacatamente e approfonditamente i miei temi, i progetti e i programmi. Se ritiene che sia opportuno un incontro durante il quale ci si sovrappone e si gridi e si facciano quelle sceneggiate che purtroppo vediamo troppo spesso nei talk show, abbiamo evidentemente due visioni diverse dell’informazione di trasparenza e di democrazia, sono evidentemente , assolutamente incompatibili. Ho partecipato a quelli che sono previsti per legge davanti a Rai Tre, farò anche il secondo e non mi sembra che mi sia mai sottratto a questo genere di spettacoli seri”: così Attilio Fontana, presidente della Regione e candidato del centrodestra per un secondo mandato alla guida della Lombardia.