Pavia, rapinano 15 enne della paghetta: denunciati 4 minorenni

Accerchiato e minacciato per portargli via 18 euro. E' successo nel centro della città; la vittima ha fermato una pattuglia dei carabinieri che ha identificato e denunciato un gruppo di ragazzini di nazionalità egiziana.

Hanno accerchiato un ragazzo di 15 anni, che era in compagnia di due amici, in strada Nuova, nel centro storico di Pavia. Lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare i 18 euro che custodiva nel portafoglio, la sua paghetta settimanale. Gli autori dell’agguato, quattro minorenni di nazionalità egiziana, tutti incensurati, sono stati identificati dai carabinieri e denunciati per rapina in concorso alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano. Pochi minuti dopo la rapina, il 15enne ha fermato una pattuglia del nucleo radiomobile dell’Arma, in servizio nelle vie del centro, fornendo una dettagliata descrizione dei presunti responsabili. I militari hanno così potuto identificarli a poca distanza: uno di loro aveva ancora in tasca i soldi sottratti, che sono subito stati restituiti alla vittima dell’aggressione.