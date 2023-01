Molotov contro due auto della polizia locale

Due auto della polizia locale incendiate in viale Tibaldi a Milano. Indaga la Digos. Non si esclude un legame con le azioni degli antagonisti in area anarchica per la vicenda di Alfredo Cospito.

Sono state incendiate con due molotov le due auto della polizia locale andate a fuoco in viale Tibaldi a Milano. Sulla vicenda indaga la Digos e il pool antiterrorismo della Procura per verificare anche se ci siano collegamenti con le recenti azioni di matrice anarchica. Per ora non risultano rivendicazioni. Il fascicolo, al momento, è aperto per incendio e danneggiamento ed è a carico di ignoti. Dai primi accertamenti sono stati trovati altri ordigni simili in zona. Anche se allo stato non risultano rivendicazioni, non si può escludere, a detta di chi indaga, che il fatto sia connesso alle azioni che stanno portando avanti in questi giorni gli antagonisti dell’area anarchica, legate alla vicenda di Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protesta contro il 41bis.