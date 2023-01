Pestato per rubargli il monopattino, 5 arresti

La vittima è un egiziano aggredito in via Giambellino a Milano lo scorso 22 gennaio perché aveva resistito alla rapina.

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque giovani, uno dei quali minorenne, per rapina e lesioni aggravate. Vengono ritenuti responsabili di una violenta rapina ai danni di un egiziano di 26 anni nelle prime ore di sabato 22 gennaio, in via Giambellino. Verso le 3.30 i cinque hanno fermato la vittima che era sul suo monopattino elettrico, per impossessarsi del mezzo e, dopo la reazione del 26enne, l’hanno aggredito con calci e pugni procurandogli fratture al naso e al perone. Il giovane è stato anche derubati di 300 euro in contanti e di un paio di auricolari wireless. A soccorrere la vittima sono stati gli agenti della volante del Commissariato Lorenteggio. Trasportato all’ospedale San Paolo, il 26enne è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

La vittima ha riconosciuto tre degli aggressori in un video pubblicato su un canale social.