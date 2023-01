Sciopero Atm, ferma la M2 nei tratti extraurbani

E’ cominciato alle 8.45, lo sciopero dei mezzi pubblici, indetto per oggi a Milano dal sindacato Cobas. Atm ha precisato che le metropolitane al momento circolano regolarmente ad eccezione “della tratta M2 Gobba-Cologno, Gobba-Gessate e Famagosta-Assago”. Lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Cobas lo ha proclamato per diverse motivazioni: “Contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM; contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi”.