Giorno della Memoria: cerimonia all’ex Albergo Regina, il comando delle SS a Milano

In occasione del Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime della Shoah, sono state deposte le corone davanti all’ex Albergo Regina in via Silvio Pellico, angolo via Santa Margherita, noto per essere stato quartier generale delle SS naziste durante la guerra.

Il presidente dell’Anpi Roberto Cenati, presente alla cerimonia, ha voluto sottolineare quanto sia importante “ricordare le tragedie provocate dal nazifascimo e soprattutto avviare una riflessione, come diceva Primo Levi, sul perché questo è avvenuto. Bisogna tenere sempre viva la memoria delle tragedie e l’attenzione dei cittadini su quanto successo”. L’assessore al bilancio e patrimonio immobiliare del Comune, Emmanuel Conte, ha poi aggiunto come “questo è un passato che non deve passare. Oggi colpiscono le parole della senatrice Liliana Segre sulla possibilità che il ricordo di quegli anni orribili possa diventare solo un rigo di un libro di storia. Dobbiamo impedirlo a tutti i costi e bisogna ricordare l’orrore che è stato presente anche qui a Milano. E bisogna farlo per costruire una società migliore per il futuro”.

